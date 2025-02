Diao: la scommessa vinta da Fabregas

Diao è la vera scommessa vinta dal Como. Il club e, in particolar modo Fabregas, ci hanno visto lungo su un calciatore che da quando è arrivato sta facendo la differenza. Ad aiutarlo, poi, è stato l’infortunio di Nico Paz contro la Lazio che gli ha permesso di essere buttato subito nella mischia e di dimostrare le sue qualità. Da lì il tecnico spagnolo non lo ha più tolto dal campo. Contro Milan, Udinese, Atalanta, Bologna e Juventus è sempre stato titolare, ma soprattutto incisivo. E non è una cosa scontata per un calciatore di soli 19 anni. Il classe 2005, infatti, ha già collezionato tre gol e tante prestazioni notevoli. Ciò che più va sottolineato, però, è la grande imprevedibilità che questo giocatore ha donato alla sua squadra. Tutto ciò non può che fare piacere a Fabregas e al suo staff tecnico, soprattutto in vista del futuro vista la giovane età del calciatore.

FOTO: Instagram Diao