Diao: “La Champions è il sogno di tutti, adesso è realtà. Non si poteva iniziare meglio”

10/09/2026 | 23:28:05

Assane Diao ha parlato a Sky dopo la vittoria del Como contro il Lipsia: “E’ il sogno di tutti i ragazzi, io tutta la vita ho guardato in televisione le partite di Champions. Dopo Genova pensavo a quella musichetta e oggi è stato bellissimo. Tutti devono sognare, questo è la cosa più bella. Oggi un sogno è diventato realtà, Una vittoria alla prima di Champions: non si poteva cominciare meglio. Felice per la vittoria davanti ai nostri tifosi”.

foto insta diao