Diao: “Felice di aver ritrovato il gol. Mi fa piacere la fiducia di Fabregas”

22/03/2026 | 15:55:34

L’attaccante del Como, Assane Diao, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro il Pisa per 5-0.

Queste le sue parole: “Sono molto felice, oggi è un’altra vittoria e sono tornato al gol. Ho ringraziato Dio, che è stato molto importante per me in questo periodo difficile e poi la mia famiglia che mi è sempre stata vicina. Il mister è contento, sa quanto sono stato fuori e questo per me è molto importante”.

Foto: Instagram Diao