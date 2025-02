Diao: “Fabregas mi dice che devo essere libero in campo, sento la sua fiducia”

Dopo la grande vittoria del Como contro il Napoli per 2-1, a parlare ai microfoni di DAZN è stato l’autore del gol vittoria. Queste le parole di Assane Diao: “Io mi sto divertendo molto anche in allenamento e questa cosa penso che si veda molto anche in campo. Devo ringraziare tutti per quello che sto facendo. Non è importante chi segna, ma l’importante è fare bene. Fabregas mi dice che devo essere libero in campo. Sento molto la fiducia del mister e questo mi fa sentire bene”.

FOTO: Instagram Diao