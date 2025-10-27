Diao: “Dopo l’infortunio è stato difficile. Sono tornato con più entusiasmo di prima”

Assane Diao, attaccante del Como, ha commentato così il suo ritorno in Serie A dopo due lunghi infortuni, subentrando nel secondo tempo della partita contro il Parma: “Quando mi sono infortunato è stato difficile, mi mi mancava un punto di partenza per tornare in campo, e avevo la sfida di fare meglio dell’anno scorso. Adesso sono tornato con più entusiasmo che mai”, sono le parole pubblicate dalla tv del club.

Foto: sito Como