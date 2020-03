Diamanti: “Fui vicino all’Inter. A Moratti ricordavo Recoba”

Intervenuto su Instagram per rispondere ad alcune domande dei sui followers, Alessandro Diamanti, oggi in forza agli australiani del Western United FC, ha raccontato un retroscena sul suo passato: “Sono stato vicino all’Inter. Moratti era malato di me perché gli ricordavo Recoba. Poi presero Mourinho, che disse: chi?? Lui voleva Deco, il mio agente mi chiamò per dirmelo. Poi Deco andò al Chelsea e chiamai io il mio agente, pensando si potesse fare. E mi disse: <<no, ora vuole Sneijder.>> Alla fine andai al West Ham. Considerato che poi vinsero il triplete, fecero bene.”

Foto: ExpressCoUK