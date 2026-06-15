Diallo: “Siamo venuti qui per fare la storia”

15/06/2026 | 10:06:32

Diallo ha parlato al termine dell’esordio in Coppa del Mondo, contro l’Ecuador vinto grazie ad un suo gol: “Ne avevamo bisogno. Siamo venuti qui per fare la storia. Questo è il primo grande torneo per tutti noi e siamo incredibilmente motivati. Fin dalla partita amichevole contro la Francia sapevamo di essere mentalmente pronti e siamo molto contenti di questa vittoria. Ma non finisce qui. Abbiamo ancora due partite davanti a noi e dobbiamo affrontarle con la stessa mentalità e cercare di vincerle”. Riguardo al match, che lo ha visto protagonista: “Dovevamo rimanere concentrati. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile perché conosciamo i giocatori ecuadoriani: sono fisicamente molto forti. Non potevamo farci trascinare dal loro gioco; dovevamo imporre il nostro stile, ed è quello che abbiamo cercato di fare. Ci hanno creato problemi, ovviamente, ma siamo rimasti calmi e concentrati. Alla fine abbiamo conquistato i tre punti. Ora dobbiamo concentrarci sulle prossime due partite”.

Foto: Instagram Diallo