Diallo (pres. FFF): “La fiducia riposta in Gianni Infantino è stata tradita. L’attuale direzione del calcio non è quella che desideriamo”

10/09/2026 | 18:42:02

Il presidente della Federcalcio francese, Philippe Diallo, ha parlato alla stampa a seguito della decisione della FFF di non supportare la rielezione di Gianni Infantino. Queste le sue parole:

“Inizialmente, la candidatura di Gianni Infantino alla rielezione è stata accolta piuttosto bene. Alla fine di giugno, come oltre 200 altre nazionali, ho offerto il mio sostegno. Ma a luglio, le condizioni per il nostro appoggio non sussistevano più. Io e i miei colleghi del comitato esecutivo crediamo che la fiducia riposta in Gianni Infantino sia stata tradita. L’attuale direzione del calcio non è quella che desideriamo. La Federazione calcistica francese ha deciso all’unanimità di ritirare il proprio sostegno alla candidatura di Infantino alla presidenza della FIFA. La nostra posizione è chiara. La Francia ha una legittimità storica per intervenire perché ha contribuito alla fondazione della FIFA, e abbiamo anche una legittimità sportiva dato che la Francia è tra le prime tre al mondo da dieci anni. Abbiamo deciso di avviare una serie di consultazioni con figure di spicco francesi e internazionali nel campo della buona governance per contribuire alle deliberazioni della UEFA. E quando sarà il momento, nomineremo il candidato che ci rappresenterà alle prossime elezioni”.

Foto: sito UEFA

