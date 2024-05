Diakite: “Ho voluto fortemente Palermo per serate come questa. Crediamo nella A”

Il grande protagonista della vittoria del Palermo contro la Sampdoria Salim Diakité, autore della doppietta decisiva, ha parlato a Sky Sport nell’immediato post-partita: “Ho voluto fortemente venire a Palermo. Ho fatto tre anni e mezzo a Terni bellissimi, ma volevo di più, volevo quello che sto vivendo qui stasera. Oggi bisognava provare a vincerla, non potevamo scendere in campo pensando di accontentarci del pari perché siamo ai play off e giochiamo davanti a oltre 32mila spettatori. Se crediamo alla Serie A? Noi ci crediamo, ma sappiamo come va il calcio. Testa bassa e da domani pensiamo al Venezia”.

Foto: Instagram Diakite