Ufficiale: Diakite è un nuovo giocatore del Bournemouth

13/08/2025 | 12:20:44

Il Lille ha ufficializzato il trasferimento di Diakite al Bournemouth. Di seguito la nota del club presente sul sito ufficiale: “Il difensore 24enne ha firmato oggi con il club inglese. Lascia il Lille dopo tre eccellenti stagioni, sia a livello collettivo che individuale, caratterizzate da 112 partite, 13 gol (tutti a segno) e due partecipazioni alle coppe europee. Regolare, efficiente… e un goleador. Arrivato al Nord nel 2022, incoronato campione della Ligue 2, questo purosangue di Tolosa forse non immaginava di vivere un quarto di finale di Conference League, poi un ottavo di finale di Champions League, tra gli altri grandi momenti sportivi e popolari tra i Dogues. La storia di Bafodé Diakité con il LOSC è segnata da un rapido adattamento a un club, una città, una squadra. Terzino di formazione, si è rapidamente affermato nella difesa centrale del LOSC, prima al fianco di José Fonte, poi in particolare con Alexsandro. In totale, Bafo’ ha firmato tre stagioni complete ed è tra i difensori più costanti della Ligue 1. Continuo, ma anche prolifico. Nei suoi tre anni a Lille, ha segnato 13 gol, che lo hanno reso il miglior difensore-cannoniere di Francia nel periodo. Questa progressione e costanza, unite alla sua serenità e professionalità, gli hanno ora aperto le porte della Premier League, il campionato più competitivo al mondo”.

Foto: sito Lille

