Ufficiale: Diakhon è un nuovo giocatore del Club Brugge

18/08/2025 | 14:30:28

Attraverso un comunicato presente sul proprio sito ufficiale, il Club Brugge ha annunciato l’acquisto di Mamadou Diakhon. La nota del club belga: “Il Club Brugge e lo Stade Reims hanno raggiunto un accordo per il trasferimento immediato della giovane ala franco-senegalese Mamadou Diakhon, 19 anni. A Bruges lo attende un contratto di quattro anni; entrerà subito a far parte della prima squadra. Il suo debutto tra i professionisti risale a maggio 2023, quando si unì all’Olympique Lyon all’età di 17 anni, per poi giocare 41 partite con lo Stade Reims; ha firmato il suo primo contratto da professionista con la squadra francese nell’estate del 2023. Diakhon è un nazionale francese e fa ora parte della squadra U20 francese, dopo aver esordito con la U18 nel marzo 2023 in un’amichevole contro la Germania, segnando anche in quella partita. Mamadou ha ora firmato un accordo che lo legherà al Club Brugge fino al 2029. Benvenuto, Mamadou!”.

Foto: sito Club Brugge