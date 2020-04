Diaconale: “Oggi molti la pensano come noi, anche la Juventus”

Arturo Diaconale, portavoce della Lazio, nella sua rubrica “Taccuino biancoceleste” afferma che molti club starebbero cambiando idea sulla ripresa del campionato: “Nel mondo del calcio incomincia a farsi strada la convinzione che Claudio Lotito aveva ragione quando si opponeva alla chiusura anticipata del campionato. – scrive – “Lotito ha ancora più ragione oggi quando insiste perché il calcio riprenda in condizioni di sicurezza allo scopo di evitare che l’intero sistema, dalla A alla B ed alle serie minori, subisca un tracollo dalle conseguenze incontrollabili e nefaste. Anche la Juventus ed Andrea Agnelli hanno espresso la loro adesione all’idea di tentare di completare il campionato in corso ed il massimo dirigente bianconero ha escluso ogni interesse per un eventuale scudetto a tavolino.”

Foto: profilo Twitter ufficiale SS Lazio