Diaconale: “Belle le immagini di Ronaldo a Madeira, ma perché lui può allenarsi e altri no?”

Unpolemico quello che questo pomeriggio si è presentato a RadioSei. Infatti, il portavoce della oltre a chiedere rispetto per il club – secondo lui attaccato mediaticamente – ha voluto anche commentare la foto di, allenatosi a Madeira: “L’impressione è che ci sia stato un po’ di favoritismo. Mi riferisco ai giocatori all’estero, che avranno la possibilità di rientrare e riprendere gli allenamenti come i giocatori della Lazio. Però con una differenza, quelli biancocelesti sono rimasti a casa, dal Portogallo invece ho visto delle splendide immagini di Ronaldo che si allenava in un bel campo di calcio. Loro si sono allenati tranquillamente all’estero, noi non abbiamo potuto. Ma secondo me hanno fatto bene loro, degli atleti professionisti debbono necessariamente tenere in attività il fisico. Diciamo che sono però stati un po’ più avvantaggiati.”