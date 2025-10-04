Dia: “Perdere il derby ha fatto male. Baroni? Mi ha insegnato tanto”

04/10/2025 | 14:51:50

L’attaccante della Lazio, Boulaye Dia, ha parlato ai microfoni di DAZN nel prepartita del match contro il Torino. Queste le sue parole:

“Fa male perdere un derby in casa. Sapevamo di dover mettere la testa giusta e lavorare durante tutta la settimana per farci trovare pronti per la prossima gara, e lo abbiamo fatto. Taty? Lui sa giocare a calcio, ma non siamo solo noi due davanti: ognuno ha la sua importanza per la squadra. Dobbiamo giocare bene insieme per trovare la rete. Baroni? Oggi è un avversario e va battuto. Lo scorso anno mi ha insegnato tanto.”

Foto: Instagram Lazio