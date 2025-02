Dia all’87’ risponde all’autogol di Marusic. Lazio-Napoli termina 2-2

Terminata la gara tra Lazio e Napoli. Un 2-2 di altissimo livello e grande intensità. Bella partita, molto equilibrata. Partenza sprint della Lazio. Al 5′, siluro dai trenta metri di Gustav Isaksen. Sul rilancio di Provedel, respinta corta di Rrahmani che favorisce l’attaccante danese a segno con una conclusione potente di destro sotto la traversa. Vantaggio Lazio.

Il Napoli però reagisce con veemenza. Giacomo Raspadori riacciuffa la Lazio con un gran gol dopo un uno-due con Lukaku: finta di destro e sinistro potente per l’1-1 all’Olimpico. Non esente da colpe Provedel che poteva fare di più. Pareggio Napoli. Raspadori festeggia il ritorno tra gli 11 titolari da agosto. La Lazio al 25′ perde Castellanos. L’attaccante alza bandiera bianca per un problema muscolare, entra Noslin.

Lazio che al 38′ ha una grande chance, ancora con un tiro da fuori. Ci prova Rovella, para Meret. Finisce 1-1 il primo tempo all’Olimpico.

Nella ripresa, il Napoli inizia meglio, provando a impensierire la retroguardia laziale. Ci prova Lukaku da fuori, para Provedel. Conte si gioca la carta Politano, esce Buongiorno, Di Lorenzo che fa il braccetto destro in difesa. Al 64′, appena entrato, Politano sgasa sulla destra. Palla in mezzo, un paio di rimpalli in area, Marusic colpisce malissimo e insacca nella propria porta il vantaggio del Napoli. Fortunatissimo il Napoli che si ritrova avanti senza sforzi.

La Lazio reagisce con veemenza. Zaccagni trova il 2-2 con una rovesciata clamorosa, ma era in fuorigioco. Nel finale, Baroni si gioca anche la carta Dia, nonostante una caviglia gonfia. Conte fa esordire Rafa Marin in Serie A, al posto di Mazzocchi. All’87’, Dia riprende il Napoli. Azione corale della Lazio, palla a Dia in area che di sinistro pareggia per il 2-2.

Finisce così all’Olimpico. Terzo pareggio di fila per il Napoli, che frena ancora, sale a 56 punti. L’Inter vincendo domani con la Juve può scavalcare gli azzurri in vetta. La Lazio sale a 46.

Foto: sito Lazio