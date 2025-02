Di Vaio: “Tornare in Champions sarebbe un sogno. Calabria ci darà una mano. Mercato? Siamo vigili”

Marco Di Vaio, direttore sportivo del Bologna, è intervenuto i microfoni di DAZN prima della gara col Como.

Queste le sue parole: “Tornare in Champions è un sogno, l’obiettivo è provare a rientrare in Europa. Farlo in Champions sarebbe bellissimo, ma teniamo i piedi per terra. Affrontiamo una squadra che ha entusiasmo e sta facendo un percorso importante col suo allenatore, sarà una partita difficile”.

Sul mercato dobbiamo attenderci qualche altro movimento? “Siamo pronti, come lo siamo stati con Calabria che ci potrà dare una mano integrandosi con la sua esperienza. Vediamo se riusciremo a fare qualche altra cosa da qui a lunedì”.

Foto: twitter Bologna