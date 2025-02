Di Vaio su Fabbian: “Ha avuto tante richieste, ma ci facciamo affidamento”

Al termine della conferenza stampa di presentazione di Pedrola, c’è stato spazio anche per sentire le parole di Marco Di Vaio. Queste le parole del direttore sportivo del Bologna: “Il rinnovo di Sartori? Siamo sereni sotto questo punto di vista. La volontà c’è da tutte le parti, ma non è questo il momento per parlarne visto che si tratta di un argomento delicato. L’idea di questa sessione era di anticipare un pochino il mercato estivo, come abbiamo fatto l’anno scorso con Castro. Al momento però non ci sono in giro giocatori con queste caratteristiche e sono venute avanti altre occasioni. Fabbian ha avuto tante richieste, ma il ragazzo non ha mai manifestato la volontà di andare via. Su di lui facciamo grande affidamento. La stessa cosa vale per Erlic”.

FOTO: Twitter Bologna