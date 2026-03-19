Di Vaio: “Siamo pronti, vogliamo continuare il viaggio in Europa. L’Olimpico ci porta bene”

19/03/2026 | 20:48:06

Il ds del Bologna, Marco Di Vaio, ha parlato a Sky prima della sfida al Bologna.

Queste le sue parole: “C’è ambizione da parte nostra, l’Europa League è un bellissimo viaggio con tappe importantissime come quella di stasera. Per noi è un motivo di crescita, dobbiamo affrontare al massimo questa esperienza incredibile come abbiamo fatto una settimana fa”.

All’Olimpico avete vinto la Coppa Italia… “Sappiamo che è una partita completamente diversa, abbiamo ricordi meravigliosi e speriamo di riviverli stasera”. Bernardeschi può fare la differenza? “Lui ha un’esperienza con la Juventus in questo tipo di partite, nelle quali ha fatto molto bene, e quindi può trascinare i compagni nei momenti delicati della gara. Chi l’ha giocata, come lui e Freuler, possono aiutare i ragazzi più giovani a gestire le pressioni. La Roma è una squadra forte”.

Come ci si approccia a queste partite? “Vorresti giocarle, quando le hai vissute dentro al campo è un’altra cosa. Da fuori le prepari in maniera diversa e ti affidi ai tuoi giocatori, sperando che possano fare una grande gara”.

Foto: Instagram Bologna