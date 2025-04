Di Vaio: “Si è creata un’alchimia particolare. Orsolini fuori? Strategia dell’allenatore”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il direttore sportivo del Bologna, Marco Di Vaio, ha così parlato prima della sfida contro l’Inter: “Quando abbiamo iniziato con Sartori, c’era la volontà di portare qui a Bologna gente giovane con fame in un club che li avrebbe aiutati a crescere. Nel frattempo, abbiamo cambiato allenatore prima con Thiago Motta, poi con Italiano che ci ha aiutato a crescere. La gente si è innamorata di questi ragazzi, di ciò che fanno in campo e non. In questo momento, c’è un’alchimia particolare e la sfruttiamo”.

Sull’esclusione di Orsolini: “Strategia dell’allenatore e, dopo la partita di Bergamo, ha provato a cambiare ritmo. Le letture che hanno gli allenatori, ci pensano e ci ripensano e provano ad immaginare la partita in novanta minuti”.

Foto: Instagram Bologna