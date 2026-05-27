Di Vaio: “Rowe? Da noi sta bene, è contento. Freluler? Ci risentiremo più avanti”

27/05/2026 | 22:20:56

Il ds del Bologna, Marco Di Vaio, ha parlato a margine di un evento, soffermandosi su alcune mosse di mercato.

Le sue parole: “Freuler non è un addio, ci siamo abbracciati e ci siamo detti di risentirci più avanti. Rowe è sereno, non scalpita per andare via. Ha sorpreso per maturità. Sì è sempre preso responsabilità e tempo senza dare colpe a nessuno. Aveva bisogno di tempo per inserirsi, appena ha cominciato a giocare ha fatto la differenza. Lui sta bene qua ed è contento. Non abbiamo segnali di una sua volontà di andarsene”.

La prossima stagione il Bologna non giocherà in Europa, ma dai piani alti pensano già a come ripartire: “Se vuoi provare a tornare in Europa devi avere una squadra forte. Davanti siamo messi bene. Orso ha sofferto Berna? Dovremmo chiederlo a lui, è stata una annata dalle due facce, la prima molto bene, la seconda con qualche difficoltà. Ferguson? Ci vediamo a luglio, siamo a fine maggio e tutto può succedere sul mercato. A volte ci dobbiamo adeguare alle richieste dei ragazzi, ma nessuno finora ce lo ha chiesto. Qualcuno partirà, ma non vogliamo smantellare la squadra”.

Foto: X Bologna