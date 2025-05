Di Vaio: “Ripetere quanto fatto la scorsa stagione era complicato. Inoltre abbiamo aggiunto un trofeo”

24/05/2025 | 17:55:25

Marco Di Vaio, ds del Bologna, ha parlato a Dazn prima della sfida contro il Genoa.

Queste le sue parole: “Ripetersi era molto complicato, soprattutto col cambio di allenatore. Invece Italiano ha fatto un lavoro straordinario, è stato molto intelligente a entrare in punta di piedi e poi ci ha messo il suo carisma per far sì che la squadra credesse nelle sue idee. I ragazzi sono stati straordinari, umili nell’affidarsi all’allenatore dopo un inizio difficile e alla fine abbiamo fatto una grande annata”.

C’è la possibilità di rilanciare ancora? “La volontà è quella di rimanere competitivi, l’impegno nostro è far sì che la squadra resti tale e possa competere come in questi anni perché stare lassù e bello, ma complicato. Faremo del nostro meglio sul mercato, portando idee sapendo che possono succedere tante cose”.

Foto: X Bologna