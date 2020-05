Di Vaio: “Portare Ibra al Bologna? Non mi sembra molto in forma ultimamente”

Intervistato da E’ TV, Marco Di Vaio, capo osservatori del Bologna, ha parlato della ripresa:“Ci restano 12 partite, sarà come giocare un nuovo campionato nel quale contiamo di scalare qualche posizione in classifica. Il carisma e il lavoro di Mihajlovic, carico e in forma, serviranno alla squadra per riconnettersi con la testa. Dovremo essere subito pronti, veloci ed intensi per produrre il massimo in un lasso di tempo molto ristretto.” Poi, sul mercato: “In questo momento è un tema lontano e distante dai nostri pensieri. E del resto in giro non c’è molto da vedere. Ibra? Non l’ho visto molto in forma ultimamente e c’è anche l’aspetto economico da considerare.”