Di Vaio: “Partita fondamentale. Un consiglio a Italiano? Di rimanere a Bologna”

Marco Di Vaio, Ds del Bologna, ha parlato a DAZN per commentare la gara contro la Juve: “L’unica cosa che ho visto è una squadra concentrata e preparata. Corrono tutte in classifica, per cercare di andare in Europa serve sicuramente andare ancora più veloci”.

Quando avete capito che Italiano era la scelta giusta?

“Tramite la Champions, in Italia facevamo un po’ di fatica. In Europa abbiamo fatto dei passi in avanti, nonostante l’eliminazione: ci voleva un po’ di tempo in un campionato più tattico e sicuramente avere più coraggio. L’esperienza europea, dopo la partita di Liverpool ad esempio, abbiamo preso consapevolezza dei nostri mezzi. Abbiamo rischiato e creato il giusto”.

Cosa consiglieresti al mister?

“Consiglierei di concludere un percorso qui, siamo molto felici del suo lavoro e della persona che è. Vincenzo è un uomo di valori e quindi ci auguriamo di poter andare avanti insieme perché vorremmo costruito con lui”.

Castro subentrerà, mentre Dallinga parte titolare.

“Ci aspettiamo una crescita importante da parte sua, le prestazioni sono molto positive. Sta conoscendo il campionato italiano: sapevamo che potesse trovare un po’ di difficoltà qui. Lui è un giocatore di area di rigore, qui è coinvolto nella manovra e nel proteggere la palla: nella prima parte del campionato, ha sofferto molto. Ha cominciato a fare prestazioni importanti, ci aspettiamo un margine di crescita sicuramente importante”.

