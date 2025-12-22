Di Vaio: “Opportunità per scrivere la storia. Italiano? E’ tutto merito suo”

22/12/2025 | 19:27:42

Marco Di Vaio, direttore sportivo del Bologna, ha preso la parola ai microfoni di Sportmediaset a margine della finale di Supercoppa contro il Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni: “C’è l’entusiasmo che ci deve essere in queste occasioni. Siamo qui, ce la siamo guadagnata anche giocando contro l’Inter, ci sentiamo questa finale nostra e vogliamo essere protagonisti fino alla fine. Da qualche anno stiamo avendo risultati importanti, con una certa continuità, questo ci rende orgogliosi e ci dà grande responsabilità. Questo tipo di partite sono opportunità uniche per riscrivere la storia di questo grande club, i ragazzi lo sanno. È tutto merito suo, ha portato questo tipo di mentalità, di filosofia, questo suo credo… Non è stato semplice all’inizio, con Thiago Motta facevamo un calcio totalmente diverso, bello, fatto di possesso palla ma più accorto e con una pressione diversa. Il mister all’inizio ha avuto delle difficoltà, ma è stato tenace, caparbio e forte con il suo gruppo di lavoro. Ha trovato terreno fertile perché questi ragazzi hanno grande spirito, grande voglia di crescere e di imparare tutti i giorni. Però il mister è stato bravissimo, questo coraggio e questo che esprimiamo in campo è tutto merito suo”.

