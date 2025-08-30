Di Vaio: “Potremmo non intervenire sul mercato. Manderemo qualcuno a giocare”

30/08/2025 | 18:20:11

Il ds rossoblù Marco Di Vaio è intervenuto ai microfoni di DAZN, a margine del match tra Bologna e Como. Di seguito le sue dichiarazioni: “Potremmo non intervenire sul mercato. Manderemo qualcuno a giocare”. Come vi abbiamo raccontato quest’oggi, c’è interesse da parte del Como (in giornata un sondaggio approfondito) per Stefan Posch, duttile terzino classe 1997 in uscita, che il club lombardo aveva già sondato nelle ultime sessioni.

Foto: X Bologna