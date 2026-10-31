Di Vaio: “Mbangula lo seguivamo dalla Juventus”

31/10/2026 | 14:50:54

Prima della partita tra Bologna-Monza ha parlato ai microfoni di DAZN il direttore sportivo Marco Di Vaio. Ha parlato sia di Mbangula: “E’ stata l’ultima operazione, dopo quella di Rowe in uscita che non volevamo fare. Sul mercato abbiamo sondato un po’ di esterni d’attacco, l’ultimo giorno è sempre difficile. Mbangula era in uscita lo seguivamo tanto alla Juve, sapevamo che in Italia aveva fatto vedere cose importanti e l’abbiamo portato da noi”. Ma ha parlato anche dell’ottima partenza di Palladino: “Ci aspettavamo un cambio di rotta, il mister col suo staff sta facendo un grande lavoro. Adesso abbiamo 2 partite, che ci possono dare punti per tirarci fuori ancora di più dalla situazione in cui ci eravamo messi. Testa a oggi e andiamo avanti”.

Foto: x Di Vaio