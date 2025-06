Di Vaio: “La vittoria della Coppa Italia è stata una gioia immensa. Italiano? Ha una identità chiara”

25/06/2025 | 16:17:31

Marco Di Vaio, direttore sportivo del Bologna , a margine di un evento in città, ha ripercorso le tappe della sua avventura in rossoblù.

Queste le sue parole: “Incontro con Saputo? È stato nel 2012, era venuto per incontrarmi da Montreal, per cercare di convincermi a lasciare Bologna per andare in Canada. Ero un po’ scettico inizialmente, ma dopo averci parlato ho trovato una persona molto umana, con una visione chiara e mi ha tolto tanti dubbi”.

Su Italiano: “Ha portato grande organizzazione nel nostro gioco, identità, idee offensive. È un allenatore moderno, che studia molto. La squadra con lui ha un’identità chiara”.

La Coppa Italia vinta: “È stata un’emozione molto intensa, forse la più bella della mia carriera. Vincere un trofeo a Bologna non è assolutamente semplice. In campionato la differenza di budget e di disponibilità con le big è troppo elevata. La Coppa Italia è il massimo per un club come il nostro. Esserci riusciti è stato un sogno”.

Foto: sito Bologna