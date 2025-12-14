Di Vaio: “Immobile e Bernardeschi? Volevamo aggiungere esperienza. Speriamo di battere la Juve”

14/12/2025 | 20:18:26

Marco Di Vaio ha parlato a Dazn prima di Bologna-Juventus: “Arriviamo da un due anni e mezzo che stiamo facendo bene. Quindi c’è consapevolezza da parte dei ragazzi della squadra di tutti noi che ce la possiamo giocare, poi sappiamo che partita dopo partita ogni partita è diversa e che la Juve ha grandi qualità che ha grandi giocatori, però siamo consapevoli che anche noi possiamo dire la nostra in questo tipo di gare. Quest’anno si è creata l’opportunità sia con Ciro he con Federico che già dall’anno scorso avevamo contattato e comunque c’era già un discorso avanzato con lui e quando c’è stata la possibilità di andare siamo entrati in Europa League abbiamo approfittato di queste situazioni per portarli per dare alla squadra consapevolezza di un certo tipo di esperienza a livello internazionale. È gente che ha vinto ,gente che comunque ha giocato in grandi palcoscenici, perché è qualcosa che nella scorsa stagione soprattutto in Champions ci era mancata. In questi anni bellim negli ultimi tre anni dove abbiamo fatto cose importanti contro le grandi squadre, abbiamo avuto grandi risultati, abbiamo vinto contro tutte e la Juventus non ci siamo riusciti e la speriamo di riuscirci il prima possibile”.

foto x bologna