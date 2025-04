Di Vaio: “Il rinnovo? Onorato. Spero di proseguire questo percorso vincente”

Il direttore sportivo del Bologna Marco Di Vaio, nella giornata di oggi, ha prolungato il proprio contratto col club rossoblù portando così la scadenza al 30 giugno del 2027.

Queste le parole di Di Vaio dopo l’annuncio della firma: “Sono onorato di continuare questa emozionante avventura. Questo era per me un obiettivo e un forte desiderio, per proseguire un percorso che ci sta dando grandi soddisfazioni e con ancora tanti traguardi da inseguire in questa stagione e in quelle che verranno. Ringrazio il Presidente Joey Saputo per la fiducia che ha riposto in me in tutti questi anni, Claudio Fenucci, Giovanni Sartori e tutte le persone che lavorano nel Club per costruire tutti insieme i nostri sogni. Un enorme grazie ai tifosi del Bologna e a una città che ogni giorno ci avvolge con un affetto speciale”.

Foto: sito Bologna