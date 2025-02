Di Vaio: “Felici del rinnovo di Sartori. Un grande professionista. Il mio? Spero arrivi presto”

Marco Di Vaio, ds del Bologna, ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro il Torino.

Queste le sue parole: “Partita difficile, avversario che sta trovando continuità e che ha fatto un bel mercato. Diverso da quello affrontato un paio di mesi fa, in casa passa molto del nostro tragitto per tornare in Europa”.

Fabbian? “Ha voluto rimanere, siamo contenti. Può giocare in più ruoli, ci può dare sostanza, qualità e qualche gol”.

Il rinnovo di Sartori? “Siamo molto contenti, da 2 anni e mezzo ha portato conoscenze e esperienza facendo crescere il club e le persone vicino a lui. Felici di andare avanti”.

Lei? “Aspetto che mi chiamino, sono molto sereno. La mia volontà è di continuare qui, spero arrivi presto anche il mio rinnovo”.

Foto: X Bologna