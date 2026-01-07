Di Vaio: “Fazzini interessante, ma in questo momento non è un nostro obiettivo”

07/01/2026 | 18:04:26

Il ds del Bologna Marco Di Vaio ha parlato a Sky del mercato rossoblù: “L’obiettivo del Bologna è recuperare giocatori ed energie, fisiche e mentali. Purtroppo il nostro livello è venuto un po’ a mancare. Fazzini è interessante, ma è della Fiorentina e non è corretto parlarne. Ma se ne devo parlare in maniera generale è interessante, giovane, ha margini di miglioramento, ma non è un nostro obiettivo in questo momento”.

