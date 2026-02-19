Di Vaio: “Il nostro obiettivo è andare avanti in Europa League”

19/02/2026 | 18:38:59

Il Ds del Bologna, Marco Di Vaio, ha parlato a Sky prima della sfida al Brann.

Queste le sue parole: “Andare avanti in Europa è il nostro obiettivo. Abbiamo fatto sicuramente un girone ottimo, peccato non essere passati direttamente perché abbiamo lasciato per strada qualche punto, soprattutto in casa, che probabilmente ci avrebbe dato la possibilità di saltare questo turno. Sappiamo che i playoff sono un turno complicato, lo si è visto anche con le altre squadre italiane negli ultimi due giorni. Il campo qui non aiuta e sono tutte situazioni di cui dobbiamo tener conto, ma la volontà è quella di cercare di andare avanti e passare questo turno”.

Foto: sito Bologna