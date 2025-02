Di Vaio: “Coppa Italia e qualificazione in Europa sono due obiettivi. Stasera sarà importante per la Champions”

Marco Di Vaio direttore sportivo del Bologna, ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match contro il Milan valido per il recupero della 9^ giornata di Serie A.

Queste le sue parole: “Per noi è un obiettivo provare a rientrare in Europa. Il gruppo si è allargato, è rientrata anche la Roma. Non è facile, lo sappiamo e stasera è un’opportunità. Per noi sarebbe importante tornare in Europa per dare continuità. Questa sera gara importante per entrambe per non perdere il treno Champions”.

Il risultato dell’Empoli vi invoglia ancora di più per la Coppa Italia?

“Non è cambiato niente, per noi era un obiettivo ugualmente. Ci proveremo, l’Empoli ha fatto un percorso incredibile e non sarà semplice. Ci penseremo al momento giusto”.

Castro in Nazionale (Argentina): “Magari, sarei contento per Santiago. Lui ha un percorso importante in Nazionale, lo conoscono molto bene. L’importante è che faccia bene da noi, poi può raggiungere i suoi obiettivi personali”.

Foto: sito Bologna