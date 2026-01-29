Di Vaio: “A centrocampo siamo a posto. Dallinga? Non abbiamo ricevuto offerte e non parte”

29/01/2026 | 21:23:37

Prima della sfida contro il Maccabi Tel Aviv, ai microfoni di Sky Sport ha parlato così il direttore sportivo del Bologna, Marco Di Vaio: “Le insidie sono dietro l’angolo, non c’è nessuno e siamo già qualificati e possiamo pensare che loro non hanno possibilità di far nulla. Non è una partita scontata, in Europa niente è scontato come si è visto ieri sera in Champions League. Abbiamo necessità di vincere per il morale, vogliamo arrivare più in alto possibile e cercare di entrare tra le prime otto. Vogliamo concludere molto bene, in campionato abbiamo perso qualcosa per distrazioni pagando qualche errore individuale e dobbiamo stare attenti stasera”.

E’ arrivato un centrale difensivo, state cercando un centrocampista offensivo tipo Fazzini? “Con lo scambio Sohm-Fabbian abbiamo messo un giocatore con le stesse caratteristiche, non abbiamo necessità lì. Oggi pensiamo a questa partita, poi penseremo al mercato”.

Non esce nessuno? “Si parla di Dallinga, ma non abbiamo ricevuto niente di ufficiale e non siamo interessanti a parlarne”.

Foto: sito Bologna