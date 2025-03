Di Toro (ds Cerignola): “La sconfitta di Crotone non cambia le nostre ambizioni”

Il Cerignola ha perso una gara importante a Crotone. La capolista del girone C di Lega Pro non ha più il destino nelle proprie mani. I pugliesi hanno un punto di vantaggio sull’Avellino che però ha una gara in più da giocare.

Non fa drammi il ds Elio Di Toro, che ad Antenna Sud ha così parlato: “Sapevamo che questa gara era un crocevia importante, la posta in palio era altissima. L’abbiamo persa e probabilmente lo strascico e il nervosismo ce lo siamo portati dietro. Bisogna comunque avere lucidità nello spiegare le dinamiche. C’è sempre collaborazione tra tutti noi. L’allenatore a fine partita era nervoso. Ma la sconfitta non fa perdere ambizioni e speranze. Cambia un po’ lo scenario, ma gli altri devono vincere tutte le partite e noi dobbiamo continuare a fare alla grande quello che abbiamo fatto fino a oggi. Abbiamo e stiamo facendo un campionato straordinario, nessuno pensava potessimo essere primi in classifica. In corso d’opera, come tutte, abbiamo fissato un premio promozione, non a luglio, perché in questa situazione ci siamo trovati. È una cosa che si fa in tutte le categorie, è normale che lo si faccia e lo si dica.”

Foto: logo Cerignola