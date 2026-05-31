Di Tacchio chiarisce sui social: “Nessuno metta in dubbio la mia integrità morale”

31/05/2026 | 22:45:55

Francesco Di Tacchio, capitano del Catania, ha scritto un post su Instagram dopo l’eliminazione dai playoff di Serie C contro l’Ascoli e alcune frasi che avevano fatto polemica in casa etnea.

Le sue parole: “È passato qualche giorno ma non è passata l’enorme delusione. So solo io quello che ho provato. Quando le cose non si tagliano bene è facile interpretarle male, ed è quello che è successo. Chi vuole capirà. Ho sempre onorato la maglia e la fascia che indosso e continuerò a farlo. Nessuno metta in dubbio la mia integrità morale”.

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