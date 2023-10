Terzo round a Wembley, Spalletti cerca un altro passo verso qualificazione contro un’Inghilterra vogliosa di rivincita

C’è ancora Wembley nel destino dell’Italia, il conteggio per il momento è sull’1-1: vittoria in finale a Euro 2020 e 2-1 a Napoli per gli uomini di Southgate nella sfida di marzo. Certo, il peso specifico delle due gare è ben diverso, ed è per questo che l’Inghilterra questa sera è pronta a scendere in campo per provare a ottenere il secondo successo contro gli Azzurri, in modo da cicatrizzare parzialmente quella ferita ancora aperta della finale. La differenza è che questa volta non ci sarà Roberto Mancini a guidare Di Lorenzo e compagni ma Luciano Spalletti, che ha già messo le cose in chiaro: chi gioca pensando di non poter vincere queste gare, non è un giocatore di livello internazionale. Il dictat è chiaro, per l’ex tecnico del Napoli sarà una sfida a viso aperto tra due formazioni che vogliono vincere, senza fare calcoli su quale prossima sfida sia la decisiva per ottenere la matematica qualificazione. Alla Nazionale dei Tre Leoni basta 1 punto ma non basta un pareggio ai sostenitori, a Southgate e a buona parte della compagine inglese, che vogliono prendersi alla rivincita. Spalletti potrebbe affidarsi stasera a qualche cambio di formazione, affidandosi a qualcuno che l’Inghilterra l’ha vissuta o la sta vivendo in questa stagione: potrebbe toccare all’ex West Ham Scamacca davanti, con il laterale del Tottenham Udogie sulla sinistra. Tutto pronto dunque per il replay di Wembley, sperando finisca come nel glorioso luglio del 2021.

Foto: Instagram Azzurri