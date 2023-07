Il presidente del Lecco, Paolo Di Nunno, tuona ancora contro la decisione del Consiglio Federale di riammettere il Perugia in serie cadetta a discapito proprio dei blucelesti che rischiano di ripartire dai dilettanti.

Queste le sue parole: “Sono sicuro che giocheremo in Serie B il prossimo anno”, ha detto il numero uno del club al Corriere della Sera. “In caso contrario come detto in altre sedi, lascerò il calcio”.

Foto: sito Lecco