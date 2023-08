Di Nunno: “Sensazioni? Mi stanno facendo morire. Non capisco più niente del calcio”

Nuova giornata di ricorsi per Lecco e Reggina. Il TAR si è riunito oggi per i ricorsi presentati dai due club dopo le decisioni del Collegio di Garanzia del Coni dello scorso 17 luglio. I lombardi, dopo essere stati ammessi in Serie B dal Consiglio Federale, sono stati esclusi dal prossimo torneo da parte del CONIche ha accolto il ricorso del Perugia. Il nodo è la documentazione relativa all’impianto da utilizzare per le gare interne, depositata fuori tempo massimo. A La Casa di C il presidente del Lecco Paolo Di Nunno ha detto: “Sensazioni? Mi stanno facendo morire. Non capisco più niente del calcio. Aspettiamo domani. Non so se essere ottimista, non so più niente”.

Foto: Sito Lecco