Di Natale: “Per la corsa Champions punto sulla Juve. Il miglior attaccante del campionato? Non è stato un grande torneo per le punte”

01/05/2026 | 11:48:12

L’ex attaccante, Antonio Di Natale, ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:

“Potessi scegliere, le ultime quattro giornate di Serie A le giocherei con la Juventus. Così in queste ultime partite realizzerei quello che da giocatore non ho voluto fare e soprattutto darei una mano al mio amico Spalletti per la qualificazione in Champions. A Luciano manca un bomber. Corsa Champions? Punterei sulla Juventus, ma sarebbe una pizza sudata. Como e Roma hanno 3 punti in meno, sono forti e lotteranno fino alla fine. Spalletti, oltre che un genio, è l’allenatore della corsa Champions con maggiore esperienza. Il miglior attaccante del campionato? Quello che mi auguro di vedere in estate… Non è stato un grande torneo per le punte, troppi gol in meno rispetto al passato”.

Foto: X Carrarese