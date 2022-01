Di Natale: “Empoli? L’artefice è il Presidente, ha sempre saputo scegliere gli uomini giusti”

L’ex attaccante di Empoli e Udinese Antonio Di Natale ha parlato del momento magico che sta vivendo la squadra toscana guidata da Aurelio Andreazzoli, le sue parole a La Gazzetta dello Sport: “Per me Fabrizio Corsi è qualcosa in più di un amico. Lui e la sua famiglia. E questo bellissimo momento se lo merita tutto. Raccoglie quel che di buono ha seminato. L’artefice di tutto è il presidente. Che ha sempre saputo scegliere gli uomini giusti, penso a direttori come Pino Vitale e Marcello Carli, e crede tanto nella crescita dei ragazzi che giocano nel suo club. Credo abbia venduto, e bene, più di 150 calciatori”.

FOTO: Uefa