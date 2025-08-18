Ora è anche ufficiale: Di Nardo è un giocatore del Pescara

18/08/2025 | 14:40:30

In un comunicato presente sul proprio sito ufficiale, il Pescara ha annunciato l’acquisto di Antonio Di Nardo. Nei giorni scorsi il giocatore aveva trattato con la Reggiana senza raggiungere un accordo. Poi, come vi abbiamo annunciato ieri in esclusiva, il Pescara ha mosso passi importanti che hanno portato alla chiusura della trattativa. La nota club: “La Delfino Pescara 1936 è lieta di comunicare di aver acquisito, a titolo definitivo e con opzioni per i prossimi due anni, le prestazioni sportive dell’attaccante Antonio DiNardo. Il giocatore si unirà al gruppo guidato da mister Vivarini e sarà a disposizione per le prossime sfide della squadra con la maglia numero 9. La società dà il benvenuto a Antonio”.

Foto: X Pescara Calcio

