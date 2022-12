Angel Di Maria ha regalato un mucchio di speranze ai tifosi della Juventus, che a seguito delle sue dichiarazioni sperano di vederlo con la maglia della Juve per un altro anno ancora. Queste le parole del Fideo rilasciate alla Gazzetta dello Sport: “Restare un anno in più alla Juve? Non lo so ancora ma nel calcio può succedere di tutto”.

Foto: Instagram Di Maria