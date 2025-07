Di Maria torna al Rosario Central e va subito in gol. Ma la vittoria sfuma al 95′

12/07/2025 | 23:43:35

Poteva essere la serata perfetta per Angel Di Maria, che è tornato a giocare per il Rosario Central, la squadra della sua città, il club che lo ha lanciato. E come 18 anni fa, sua ultima partita con gli argentini, il Fideo va in gol. Rosario accoglie il ritorno del campione calorosamente, tanto che lo stesso Di Maria, appena messo piede in campo poco prima del fischio d’inizio per il riscaldamento, non ha potuto trattenere l’emozione, lasciandosi scappare qualche lacrima.

Subito titolare e subito capitano, Di Maria è stato premiato prima dell’inizio della partita dal presidente della Federcalcio argentina, Chiqui Tapia, con una targa che commemora questo storico ritorno al Central. La stella ex Real Madrid, Benfica, PSG e Juve, ha segnato la rete che stava dando la vittoria al suo Rosario Central, raggiunto al 95′ sul pari dal Godoy Cruz . Pareggio amaro, ma serata super per Di Maria e il Central.

Foto: Instagram Rosario Central