Di Maria svela la chat con sua moglie: “Vinceremo il Mondiale, me lo sento”

“Sarò campione del mondo, amore mio. È scritto. E segnerò anche un gol. Perché è scritto come al Maracanã e a Wembley”. Si apre così la chat di Angel Di Maria con sua moglie, il tutto il giorno precedente alla finale di Coppa del Mondo tra Francia e Argentina. Il Fideo era sicuro di vincere, come ha dichiarato alla sua dolce metà nella chat che ha poi pubblicato nelle storie Instagram. Le chat continuano con i seguenti messaggi da vero veggente dell’esterno della Juventus: “Non devi dire niente. Vai e goditi tutto domani perché saremo campioni del mondo. Perché lo meritano i 26 che sono qua e le famiglie di ognuno di essi”. Infine: “”Sai che bello amore mio? Domani saremo campioni del mondo. É scritto. Me lo sento. É nostra amore mio”.

Foto: Twitter Juventus