Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Angel Di Maria, match winner della sfida dell’Allianz Stadium, ha così parlato del suo futuro dopo la vittoria della Juventus per 1-0 sul Friburgo: “Futuro? Non so, stiamo parlando. Io sono molto felice qui e sento l’affetto della gente. Per me tutto ciò è molto importante”.

Foto: Instagram Di Maria