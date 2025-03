Futuro in Messico per Angel Di Maria? Dopo i rumors degli ultimi giorni provenienti proprio dal Messico, El Fideo ha voluto rispondere attraverso il proprio profilo Instagram: “Ricominciamo a mentire. È una vergogna che siano tornati di nuovo, come l’anno scorso, a inventare cose. Ogni singola parola scritta è una pura bugia. La Capital mente sempre”.

Foto: Instagram Benfica