Di Maria: “Sampaoli persona strana, ha chiuso male con tutti”

Angel Di Maria, fuoriclasse del Paris Saint-Germain e della nazionale argentina, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tyc Sports in cui ha parlato anche del suo controverso rapporto con Sampaoli, ex allenatore della Selección. Ecco le sue parole:

“Non so cosa sia successo nel Mondiale. La verità è che sono partito benissimo ma è finita male. Mi ha trattato come se fossi uno dei migliori; poi, dopo una sola partita, mi ha lasciato in panchina, senza darmi la minima spiegazione. È una persona molto strana, ha chiuso molto male con tutti. Tra lui e Beccacece sono successe tante cose, non c’era nessuno a guidarci nel migliore dei modi. È stato un peccato perché era l’ultimo Mondiale per Mascherano, ed è finito nel peggiore dei modi”.

Foto: Instagram Di Maria