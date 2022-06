Di Maria riapre alla Juve: tutti i retroscena

Angel Di Maria ha riaperto completamente alla Juve. E ci sono possibilità in crescita di chiudere stavolta l’operazione dopo una telenovela infinita. Le ammissioni di ieri del Fideo erano state accompagnate da un velo di mistero. In realtà, ecco il passaggio più importante, l’esterno argentino in scadenza di contratto con il Paris Saint-Germain ha capito che aspettare il Barcellona significherebbe correre il rischio di perdere un autobus importante chiamato Juve. Ecco perché il discorso è tornato nel vivo, stavolta con la concreta possibilità di chiudere. Un anno a 7 milioni, si lavora sui bonus, vedremo se ci sarà opzione oppure no, ma questi sono dettagli. La Juve continuerà a lavorare per Zaniolo che nelle idee di Allegri può essere anche mezzala, non molla Kostic e apprezza Paredes per il centrocampo. Ma questi sono altri discorsi, che comprendono anche le uscite. Intanto, il desiderio è quello di chiudere rapidamente per Di Maria.

Foto: Twitter Argentina