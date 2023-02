Di Maria, prima tripletta in carriera in Europa. L’ultimo juventino a riuscirci in trasferta fu Inzaghi nel 2000

Prima tripletta in carriera in Europa per Angel Di Maria. El Fideo ha deciso la gara di Nantes con 3 gol. La terza nella carriera del campione del Mondo che continua ad incantare con i suoi piedi. Un risultato netto per la Juventus che non vedeva un suo giocatore segnare tre gol in Europa fuori casa dal 2000. L’ultimo era stato Filippo Inzaghi nel settembre 2000 in Champions League contro l’Amburgo.

In assoluto, l’ultima tripletta europea fu di Cristiano Ronaldo negli ottavi di Champions del 2019, nel 3-0 all’Atletico Madrid.